النائبة ندى بستاني لـmtv: من يفكّر بالتمديد لمدّة سنتَين يسرق صوت الشعب وهو تفضيل للمصلحة الشخصية ولذلك يجب أن يكون التأجيل تقنياً لفترة 4 أشهر

Lebanon 24