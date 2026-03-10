النائب رازي الحاج لـmtv: ما حصل بالأمس في مجلس النواب فضيحة وتكتل "الجمهورية القوية" سيُقدّم طعنًا لوقف التمديد للمجلس النيابي الذي حصل تحت ذريعة الوضع الأمني

Lebanon 24