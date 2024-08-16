الموت يغيّب الزميل نجيب صفا

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غيّب الموت والد الزميل في دائرة الأنباء الإذاعية في "الوكالة الوطنية للاعلام" علي صفا، الزميل السابق في وزارة الإعلام نجيب صفا.شغل الراحل رئاسة دائرة العمل الداخلي والتوجيه في مديرية الدراسات في وزارة الإعلام. وكان مديراً للنشرات الإخبارية في احدى الفترات لمدة عامين، بطلب من الرئيس سليم الحص بسبب خلو الموقع خلال الحرب الاهلية، وكان عضواً في نقابة الصحافة اللبنانية وعضواً في نقابة المحررين، وعمل مستشاراً لدى عددٍ من رؤساء الحكومة السابقين.يصلى على جثمانة عند الساعة 11,30 من قبل ظهر صلاة الجمعة، ويوارى في الثرى في جبانة روضة الشهيدين.تقبل التعازي من الساعة الرابعة حتى الخامسة من بعد ظهر يوم غد السبت قبل الظهر في روضة الشهيدين.يصادف بعد غد الأحد ذكرى الثالث، وللمناسبة ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة بين الساعة 10,00 والساعة 11,00 في روضة الشهيدين. (الوكالة الوطنية للإعلام)