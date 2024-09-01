نينات جورج دقاق

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أولادها: لينا زوجة ادي صياد واولادهما:الدكتور ادوار زوجته باولا ساروفيم واولادهماالدكتورة كارنتريسيندى زوجة خليل وهبهايلي زوجته لانا مفرّج واولادهما:ميشالليالاعائلة شقيقها المرحوم انطوان دقاقعائلة شقيقتها المرحومة ايفيت فيليب نصراللهشقيقتها: ناديا ارملة المرحوم ايلي أشقر واولادها وعائلاتهمسعاد ارملة المرحوم انطوان صفير واولادها وعائلاتهموعموم عائلات: ابو رزق، دقاق، زيات، صياد، وهبه، مفرّج، ساروفيم، نصرالله، أشقر، صفير، دميرجيان، انطكلي، جبر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغاليةنينات جورج دقاقارملة المرحوم ميشال متري ابو رزقالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 1 أيلول 2024 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3 أيلول 2024 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة (ماريوحنا المعمدان)، مدافن مار الياس، بطينا.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 4 أيلول 2024 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.