أولادها: لينا زوجة ادي صياد واولادهما:
الدكتور ادوار زوجته باولا ساروفيم واولادهما
الدكتورة كارن
تريسي
ندى زوجة خليل وهبه
ايلي زوجته لانا مفرّج واولادهما:
ميشال
ليالا
عائلة شقيقها المرحوم انطوان دقاق
عائلة شقيقتها المرحومة ايفيت فيليب نصرالله
شقيقتها: ناديا ارملة المرحوم ايلي أشقر واولادها وعائلاتهم
سعاد ارملة المرحوم انطوان صفير واولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات: ابو رزق، دقاق، زيات، صياد، وهبه، مفرّج، ساروفيم، نصرالله، أشقر، صفير، دميرجيان، انطكلي، جبر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية
نينات جورج دقاق
ارملة المرحوم ميشال متري ابو رزق
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 1 أيلول 2024 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3 أيلول 2024 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة (ماريوحنا المعمدان)، مدافن مار الياس، بطينا.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 4 أيلول 2024 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.