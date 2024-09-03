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تعازي ووفيات

حوا جرجس القارح

Lebanon 24
03-09-2024 | 22:33
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أبناء الفقيدة: جورج الغزال معوض زوجته جوزفين طنوس نده معوض وأولادهما: إيفيتا، ميلاد وليليا وعائلاتهم

جوزيف الغزال معوض زوجته نبيهة أبو عزالدين وأولاده: أنطوني، بول وعائلته وكريستوفر

ماريان زوجة سمير حميد معوض وأولادهما: مُنيه وميساء ومنال وعائلاتهم (في الوطن والمهجر)
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جوزيان زوجة النائب السابق الدكتور قيصر معوض وأولادهما: دلال، فريد، ليا وعائلاتهم وكلارا

إليان زوجة يوسف نبيه حبيش وأولادهما: أمل، جوان، باولو وسيلفيو

ينعون إليكم

حوا جرجس القارح

زوجة المرحوم ميلاد الغزال معوض

تقبل التعازي يوم الأربعاء ٤ أيلول 2024 في قاعة كاتدرائية سيدة العطايا، أدما من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
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