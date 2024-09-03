حوا جرجس القارح

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أبناء الفقيدة: جورج الغزال معوض زوجته جوزفين طنوس نده معوض وأولادهما: إيفيتا، ميلاد وليليا وعائلاتهمجوزيف الغزال معوض زوجته نبيهة أبو عزالدين وأولاده: أنطوني، بول وعائلته وكريستوفرماريان زوجة سمير حميد معوض وأولادهما: مُنيه وميساء ومنال وعائلاتهم (في الوطن والمهجر)جوزيان زوجة النائب السابق الدكتور قيصر معوض وأولادهما: دلال، فريد، ليا وعائلاتهم وكلاراإليان زوجة يوسف نبيه حبيش وأولادهما: أمل، جوان، باولو وسيلفيوينعون إليكمحوا جرجس القارحزوجة المرحوم ميلاد الغزال معوضتقبل التعازي يوم الأربعاء ٤ أيلول 2024 في قاعة كاتدرائية سيدة العطايا، أدما من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.