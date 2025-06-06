المسيح
قام حقاً قام
رقد على رجاء القيامة
والحياة الأبدية في الولايات المتحدة
الأميركية المأسوف عليه المرحوم
سامي إسكندر الصايغ
شقيقه: الدكتور داود إسكندر الصايغ
شقيقته: ساميه إسكندر الصايغ، زوجة المرحوم حليم حنا بارود
أولاد شقيقته: طوني بارود وعائلته
رنده زوجة المهندس أرنيست داغر
وعائلتهما
دانيا زوجة المرحوم الوزير سجعان القزي
وعائلتهما
ميرنا زوجة ميشال إسطفان وعائتلهما
روزي زوجة إدوار برغود وعائلتهما
وعائلات: الصايغ، الحموي، كرم، حجار
، بارود، ناصيف
، الخشف وعموم أهالي بلدة مشغرة في الوطن وفي المهجر
يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم الجمعة 6/6/2025 الساعة 12:00 ظهراً في كنيسة
القديس يوحنا
الذهبي الفم – مطرانية بيروت
للروم الكاثوليك
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تُقبل التعازي قبل القداس ابتداءً من الساعة الحادية عشرة وبعد القداس حتى الساعة السادسة مساءً.
ويقام قداس وجناز لراحة نفسه في بلدته مشغرة عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد
في 8 الجاري، وتتقبل العائلة التعازي بعد ذلك.
إبنا الفقيدة ارستوت اراتيموس
كارل اراتيموس زوجته ستيفاني سعد وعائلتهما