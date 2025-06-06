سامي إسكندر الصايغ

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قام حقاً قامرقد على رجاء والحياة الأبدية في الأميركية المأسوف عليه المرحومسامي إسكندرشقيقه: الدكتور داود إسكندر الصايغشقيقته: ساميه إسكندر الصايغ، زوجة المرحوم حليم حناأولاد شقيقته: طوني بارود وعائلتهرنده زوجة المهندس أرنيست وعائلتهمادانيا زوجة المرحوم الوزير سجعان وعائلتهماميرنا زوجة ميشال إسطفان وعائتلهماروزي زوجة إدوار برغود وعائلتهماوعائلات: الصايغ، الحموي، كرم، ، بارود، ، الخشف وعموم أهالي بلدة مشغرة في الوطن وفي المهجريقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم الجمعة 6/6/2025 الساعة 12:00 ظهراً في القديس الذهبي الفم – مطرانية للروم .تُقبل التعازي قبل القداس ابتداءً من الساعة الحادية عشرة وبعد القداس حتى الساعة السادسة مساءً.ويقام قداس وجناز لراحة نفسه في بلدته مشغرة عند الساعة الحادية عشرة من في 8 الجاري، وتتقبل العائلة التعازي بعد ذلك.إبنا الفقيدة ارستوت اراتيموسكارل اراتيموس زوجته ستيفاني سعد وعائلتهما