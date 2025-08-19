زوجة الفقيد: ميرنا الابيض
ابنه: جوزف
ابنته: ساشا
شقيقته: كالين
زوجة مكرم الحداد وعائلتهما
اعمامه: اولاد المرحوم فايق عازوري وعائلاتهم\
برناديت نمور أرملة المرحوم اسعد عازوري وعائلتها
عمته: اولاد المرحومة جولي زوجة المرحوم كميل رزق الله
وعائلاتهم
خاله: جورج
مهنا زوجته ماري اسيو وعائلتهما (في المهجر)
خالاته : أولاد المرحومة وداد زوجة المرحوم قسطنطين بنايوت (في المهجر)
اولاد المرحومة سعاد زوجة المرحوم توفيق عيد وعائلاتهم
سلوى ارملة المرحوم جورج صواف وعائلتها (في المهجر)
امال ارملة المرحوم غي حمصي وعائلتها
وعموم عائلات: عازوري، الابيض، مهنا، الحداد، لورنس، راشد، نمور، رزق الله، اسيو، بنايوت، عيد، صواف، حمصي وعموم عائلات عازور وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليه المرحوم
زاهي جوزف عازوري
مدير عام مساعد
البنك اللبناني الفرنسي
الراقد على رجاء القيامة
يوم الاثنين ۱۸ اب 2025 مزوداً بالأسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد
ظهر يوم الاربعاء ٢٠ الجاري في كنيسة
مار انطونيوس البدواني حرش تابت
ثم ينقل جثمان الفقيد بعد الصلاة إلى مسقط راسه عازور حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار يوسف وتقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية السادسة مساء.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الخميس ۲۱ الجاري في صالون كنيسة مار انطونيوس البدواني، حرش تابت ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.