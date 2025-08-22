اوديت رامون لويس كليزينسكي

Advertisement

إبنة الفقيدة منى علامي سورفيغ زوجة بنديك سورفيغبنات شقيقتها كوليت أوميري وكريستيان بنسك (في المهجر)سلفها المرحوم المهندس عفيف علامي زوجته عايدة سلمان وبناتهما: أمل ورندة وجنىوعموم عائلات علامي، بيكو، سورفيغ، ، حسان، نويهض، شرف الدين، ، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المرحومةاوديت رامون لويس كليزينسكيأرملة المرحوم الشيخ أمين علاميالراقدة على رجاء المجيدة نهار الأربعاء 20 آب 2025.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة ظهر غداً السبت 23 الجاري في مارالياس، القنطاري ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة ومن الخامسة عصراً لغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم الأحد في 24 آب 2025 في نادي جمعيةخريجي الجامعة الأميركية AUB-ALUMNI، الحمراء، الوردية إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً.