تعازي ووفيات

اوديت رامون لويس كليزينسكي

Lebanon 24
22-08-2025 | 22:35
Doc-P-1408565-638916969983352359.jpg
Doc-P-1408565-638916969983352359.jpg photos 0
إبنة الفقيدة منى علامي سورفيغ زوجة بنديك سورفيغ
بنات شقيقتها كوليت أوميري وكريستيان بنسك (في المهجر)
سلفها المرحوم المهندس عفيف علامي زوجته عايدة سلمان وبناتهما: أمل ورندة وجنى
وعموم عائلات علامي، بيكو، سورفيغ، الفقيه، حسان، نويهض، شرف الدين، حيدر، حمدان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المرحومة
اوديت رامون لويس كليزينسكي
أرملة المرحوم الشيخ أمين علامي
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة نهار الأربعاء 20 آب 2025. 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر غداً السبت 23 الجاري في كنيسة مارالياس، القنطاري ثم توارى الثرى في مدافن العائلة. 
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة ومن الخامسة عصراً لغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم الأحد في 24 آب 2025 في نادي جمعيةخريجي الجامعة الأميركية AUB-ALUMNI، الحمراء، الوردية إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً.
