الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية
Lebanon 24
26-08-2025
|
12:32
A-
A+
نعى رئيس
الجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم عباس
فواز
،
رئيس فرع
الجامعة في ساو باولو الدكتور
أسعد
فرنجية
، واصفاً إياه بـ"العامل بصمت والمقدام في اقتراحاته وتصوراته، الذي كان هاجسه الدائم ربط المغتربين بوطنهم الأم والحفاظ على تميز الجاليات
اللبنانية
في بلاد الاغتراب".
وقال فواز في بيان: "برحيله تخسر الجامعة ركناً أساسياً من أركانها الكبار، ندعو له بالرحمة وأن تكون نفسه في السماء".
وختم: "باسمي وباسم المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نتقدّم من عائلته ومحبيه والجالية اللبنانية في ساو باولو والبرازيل بأحر التعازي القلبية، مؤمنين دائماً بمشيئة الله".
