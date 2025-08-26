الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية

Advertisement

نعى رئيس في العالم عباس ، الجامعة في ساو باولو الدكتور ، واصفاً إياه بـ"العامل بصمت والمقدام في اقتراحاته وتصوراته، الذي كان هاجسه الدائم ربط المغتربين بوطنهم الأم والحفاظ على تميز الجاليات في بلاد الاغتراب".وقال فواز في بيان: "برحيله تخسر الجامعة ركناً أساسياً من أركانها الكبار، ندعو له بالرحمة وأن تكون نفسه في السماء".وختم: "باسمي وباسم المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نتقدّم من عائلته ومحبيه والجالية اللبنانية في ساو باولو والبرازيل بأحر التعازي القلبية، مؤمنين دائماً بمشيئة الله".