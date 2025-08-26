Advertisement

متفرقات

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:32
نعى رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، رئيس فرع الجامعة في ساو باولو الدكتور أسعد فرنجية، واصفاً إياه بـ"العامل بصمت والمقدام في اقتراحاته وتصوراته، الذي كان هاجسه الدائم ربط المغتربين بوطنهم الأم والحفاظ على تميز الجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب".
وقال فواز في بيان: "برحيله تخسر الجامعة ركناً أساسياً من أركانها الكبار، ندعو له بالرحمة وأن تكون نفسه في السماء".

وختم: "باسمي وباسم المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نتقدّم من عائلته ومحبيه والجالية اللبنانية في ساو باولو والبرازيل بأحر التعازي القلبية، مؤمنين دائماً بمشيئة الله".
