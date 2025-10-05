Advertisement

تعازي ووفيات

سعد صالح جمال

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:19
Doc-P-1425627-638953032154087223.jpg
Doc-P-1425627-638953032154087223.jpg photos 0
بعميق الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
سعد صالح جمال
والدته المرحومة الحاجة فضيلة صوفان
أبناؤه: وائل زوجته أنا انكليز، جاد، نادين زوجة روبرت غيبس
أشقاؤه الحاج محمد زوجته المرحومة الحاجة فاديا مكي، المرحوم غسان زوجته غادة الموسوي، الحاج ناصر زوجته سوزان جمال، المرحوم علي.
شقيقاته: ليلى زوجها مصطفى طاهر، زينة زوجها ياسر زهر
يصلى على جثمانه في روضة الشهيدين ويوارى الثرى الساعة العاشرة صباحاً من نهار الإثنين 6 تشرين الأول 2025
تقبل التعازي للنساء والرجال يوم الإثنين قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء 7 الجاري من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة 5 عصراً في منزل شقيقه الحاج ناصر الواقع في منطقة الجناح، شارع الأمم المتحدة، بناية الأبيض، الطابق الرابع قرب بناية AZADEA 
ونهار الخميس الواقع في 9 تشرين الأول في جمعية التخصص والتوجيه العلمي الجناح من الساعة 3 بعد الظهر حتى 6 عصراً.
الأسفون: آل جمال، طاهر، زهر، وعموم أهالي جويا.
الأمم المتحدة

منطقة الجناح

الحاج محمد

حاج محمد

الموسوي

الغالي

محمد ز

روبرت

