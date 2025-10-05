25
تعازي ووفيات
سعد صالح جمال
Lebanon 24
05-10-2025
|
16:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعميق الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة فقيدنا
الغالي
المرحوم
سعد صالح جمال
والدته المرحومة الحاجة فضيلة صوفان
أبناؤه: وائل زوجته أنا انكليز، جاد، نادين زوجة
روبرت
غيبس
أشقاؤه
الحاج محمد
زوجته المرحومة الحاجة فاديا مكي، المرحوم غسان زوجته غادة
الموسوي
، الحاج ناصر زوجته سوزان جمال، المرحوم علي.
شقيقاته: ليلى زوجها مصطفى طاهر، زينة زوجها ياسر زهر
يصلى على جثمانه في روضة الشهيدين ويوارى الثرى الساعة العاشرة صباحاً من نهار الإثنين 6 تشرين الأول 2025
تقبل التعازي للنساء والرجال يوم الإثنين قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء 7 الجاري من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة 5 عصراً في منزل شقيقه الحاج ناصر الواقع في
منطقة الجناح
، شارع
الأمم المتحدة
، بناية الأبيض، الطابق الرابع قرب بناية AZADEA
ونهار الخميس الواقع في 9 تشرين الأول في جمعية التخصص والتوجيه العلمي الجناح من الساعة 3 بعد الظهر حتى 6 عصراً.
الأسفون: آل جمال، طاهر، زهر، وعموم أهالي
جويا
.
