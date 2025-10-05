سعد صالح جمال

Advertisement

بعميق الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة فقيدنا المرحومسعد صالح جمالوالدته المرحومة الحاجة فضيلة صوفانأبناؤه: وائل زوجته أنا انكليز، جاد، نادين زوجة غيبسأشقاؤه زوجته المرحومة الحاجة فاديا مكي، المرحوم غسان زوجته غادة ، الحاج ناصر زوجته سوزان جمال، المرحوم علي.شقيقاته: ليلى زوجها مصطفى طاهر، زينة زوجها ياسر زهريصلى على جثمانه في روضة الشهيدين ويوارى الثرى الساعة العاشرة صباحاً من نهار الإثنين 6 تشرين الأول 2025تقبل التعازي للنساء والرجال يوم الإثنين قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء 7 الجاري من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة 5 عصراً في منزل شقيقه الحاج ناصر الواقع في ، شارع ، بناية الأبيض، الطابق الرابع قرب بناية AZADEAونهار الخميس الواقع في 9 تشرين الأول في جمعية التخصص والتوجيه العلمي الجناح من الساعة 3 بعد الظهر حتى 6 عصراً.الأسفون: آل جمال، طاهر، زهر، وعموم أهالي .