الجمعية العالمية لجراحي الأعصاب اللبنانيين
زوجة الفقيد: بونيتا مارشال (في المهجر)
ابنته: رندلى (في المهجر)
حفيدته: ماكنزي (في المهجر)
شقيقته: كلود (71/179270)
أشقاؤه: أرملة شقيقه المرحوم نجاح، روزيت صهيون وأولادها رياض
وغريس وعائلتها
أرملة شقيقه المرحوم خليل، كلادس بركات
وأولادها كارول وبشارة
أرملة شقيقه المرحوم صباح، فاديا سرور وأولادها كريم وسابين وعائلتها
وعموم عائلات: مارون، مارشال، شديد ماضي، صهيون، بركات، سرور، غصن، رحال، رزقالله، وعموم عائلات بيت مري، عين سعاده
، ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم، بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
البروفيسور
الدكتور
فلاح بشارة مارون
حائز وسام الأرز
الوطني برتبة فارس
ميدالية وسام الاستحقاق الفرنسي
ميدالية وسام كندا
ميدالية وسام نيوفاوندلاند ولابرادور
يحتفل بالذبيحة الالهية لراحة نفسه السبت 27 كانون الأول الساعة 12 ونصف ظهرا في كنيسة
مار جرجس، بيت مري. تقبل التعازي بعد القداس في صالون كنيسة مار جرجس لغاية الساعة 2 بعد الظهر.