البروفيسور الدكتور فلاح بشارة مارون

الجمعية العالمية لجراحي الأعصاب اللبنانيين

زوجة الفقيد: بونيتا مارشال (في المهجر)

ابنته: رندلى (في المهجر)

حفيدته: ماكنزي (في المهجر)

شقيقته: كلود (71/179270)

أشقاؤه: أرملة شقيقه المرحوم نجاح، روزيت صهيون وأولادها وغريس وعائلتها

أرملة شقيقه المرحوم خليل، كلادس وأولادها كارول وبشارة

أرملة شقيقه المرحوم صباح، فاديا سرور وأولادها كريم وسابين وعائلتها

وعموم عائلات: مارون، مارشال، شديد ماضي، صهيون، بركات، سرور، غصن، رحال، رزقالله، وعموم عائلات بيت مري، عين ، ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم، بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهم المأسوف عليه المرحوم

الدكتور

فلاح بشارة مارون

حائز وسام الوطني برتبة فارس

ميدالية وسام الاستحقاق الفرنسي

ميدالية وسام

ميدالية وسام نيوفاوندلاند ولابرادور

يحتفل بالذبيحة الالهية لراحة نفسه السبت 27 كانون الأول الساعة 12 ونصف ظهرا في مار جرجس، بيت مري. تقبل التعازي بعد القداس في صالون كنيسة مار جرجس لغاية الساعة 2 بعد الظهر.

