رقد على رجاء القيامة
ادي ادونس طعمه
والدته المرحومة كريتسان ريمون شدياق
والده: ادونيس
يوسف طعمه
شقيقته: ميسي
طعمه زوجة ايلي فواز
واولادهما: وديع و ديفا
أعمامه: عائلة المرحوم ادوار طعمه
عائلة المرحوم اديب طعمه
المرحوم ادمون طعمه
عمته: عائلة المرحومة ادال ارملة المرحوم خليل الاشقر
خاله: الان ريمون شدياق واولاده وعائلاتهم
ينعون اليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 17 الجاري في قلب يسوع
- القرنة الحمرا
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون قلب يسوع - القرنة الحمرا من الحادية عشرة لغاية الرابعة
والسبت 18 الجاري في صالون كنيسة
قلب يسوع - القرنة الحمرا من الحادية عشرة لغاية السادسة