ادي ادونس طعمه

Advertisement

رقد على رجاءادي ادونس طعمهوالدته المرحومة كريتسان ريمونوالده: يوسف طعمهشقيقته: طعمه زوجة واولادهما: وديع و ديفاأعمامه: عائلة المرحوم ادوار طعمهعائلة المرحوم اديب طعمهالمرحوم ادمون طعمهعمته: عائلة المرحومة ادال ارملة المرحوم خليلخاله: الان ريمون شدياق واولاده وعائلاتهمينعون اليكم فقيدهم المأسوف عليهيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 17 الجاري في قلب - القرنةتقبل التعازي قبل الدفن في صالون قلب يسوع - القرنة الحمرا من الحادية عشرة لغاية الرابعةوالسبت 18 الجاري في صالون قلب يسوع - القرنة الحمرا من الحادية عشرة لغاية السادسة