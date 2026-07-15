ماغي جورج حوا

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أولادها: كريم زوجته كارلا صوان وابنتيهما:أندريا وليا-مارياجويس وابنتها: يمنى أيوبزوجة ميشال الدحداح وإبنتاهما:جوانا زوجة ريان وعائلتهمالورا زوجة رامي القزي وعائلتهماشقيقها: فيكتور حوا زوجته فريني مولر وعائلتهماشقيقتها: كوليت زوجة الدكتور جبر وعائلتهاوعموم عائلات: صقر، حوا، الدحداح، صوان، البستاني، القزي، جبر، عيد، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةماغي حواارملة المرحوم إيلي جورج صقرالراقدة على رجاء يوم الثلاثاء الواقع في 14 2026 مزودة بالاسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس 16 تموز 2026 في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، مارمتر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.ويوم -الجمعة 17 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية إبتداءَ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.