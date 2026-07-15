أولادها: كريم زوجته كارلا صوان وابنتيهما:
أندريا وليا-ماريا
جويس وابنتها: يمنى أيوب
دورين
زوجة ميشال الدحداح وإبنتاهما:
جوانا زوجة ريان البستاني
وعائلتهما
لورا زوجة رامي القزي وعائلتهما
شقيقها: فيكتور حوا زوجته فريني مولر وعائلتهما
شقيقتها: كوليت زوجة الدكتور إيلي
جبر وعائلتها
وعموم عائلات: صقر، حوا، الدحداح، صوان، البستاني، القزي، جبر، عيد، خوري
وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ماغي جورج
حوا
ارملة المرحوم إيلي جورج صقر
الراقدة على رجاء القيامة
يوم الثلاثاء الواقع في 14 تموز
2026 مزودة بالاسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس 16 تموز 2026 في كنيسة
القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، مارمتر.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ويوم -الجمعة 17 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية إبتداءَ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.