رقدت على جاء القيامة
ماري مارون لحد ابي نادر
ارملة المرحوم شكري سليمان المنذر
اولادها: سالم المنذر وعائلته
ميخائيل المنذر
المرحوم بهجت المنذر ، زوجته رندا ضاهر
كرم المنذر وزوجته هلا عيد وعائلتهما (في المهجر )
شقيقها: اولاد المرحوم العميد وديع ابي نادر وعائلاتهم
شقيقاتها: اولاد المرحومة لويزات ابي نادر ارملة المرحوم سعيد المنذر وعائلاتهم (في المهجر)
اولاد المرحومة سعدا ابي نادر ارملة المرحوم حليم المعلوف وعائلاتهم
اولاد المرحومة عفاف ابي نادر ارملة المرحوم يوسف نصار
وعائلاتهم
الاخت دينيز ابي نادر (رهبنة المعونة الدائمة)
ينعون اليكم فقيدتهم الغالية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 16 الجاري في كنيسة سيدة
الانتقال للروم الكاثوليك
الملكيين – برمانا
ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بعبدا
تقبل التعازي قبل الدفن من الحادية عشرة لغاية موعد الدفن في صالون كنيسة
سيدة الانتقال للروم الكاثوليك الملكيين - برمانا