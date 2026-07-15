ماري مارون لحد ابي نادر

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رقدت على جاءماري مارون لحدارملة المرحوم شكري سليمان المنذراولادها: سالم المنذر وعائلتهميخائيل المنذرالمرحوم بهجت المنذر ، زوجته رنداكرم المنذر وزوجته هلا عيد وعائلتهما (في المهجر )شقيقها: اولاد المرحوم العميد وديع ابي نادر وعائلاتهمشقيقاتها: اولاد المرحومة لويزات ابي نادر ارملة المرحوم سعيد المنذر وعائلاتهم (في المهجر)اولاد المرحومة سعدا ابي نادر ارملة المرحوم حليم المعلوف وعائلاتهماولاد المرحومة عفاف ابي نادر ارملة المرحوم يوسف وعائلاتهمالاخت دينيز ابي نادر (رهبنة المعونة الدائمة)ينعون اليكم فقيدتهم الغاليةيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 16 الجاري في الانتقال للروم الملكيين – ويوارى الثرى في مدافن العائلة فيتقبل التعازي قبل الدفن من الحادية عشرة لغاية موعد الدفن في صالون سيدة الانتقال للروم الكاثوليك الملكيين - برمانا