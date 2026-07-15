الشيخ شارل كميل الشدياق

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ابن الفقيد كميل وعائلته (في المهجر)بناته ريما وعائلتها (في المهجر)كريستيان وعائلتها (في المهجر)لميا وعائلتها (في المهجر)اشقاؤه ناديا ارملة المرحوم الدكتور وعائلتهافيليب وعائلته (في المهجر)وعموم عائلات ، عفاكي، حامض، وعموم عائلات وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى المأسوف عليه المرحومالشيخ كميل الشدياقالراقد على رجاء والحياة الأبدية نهار السبت 11 2026.يسجى الجثمان الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غداً الخميس 16 تموز في حارة البطم – الحدت حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر ويوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في .