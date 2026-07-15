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تعازي ووفيات

الشيخ شارل كميل الشدياق

Lebanon 24
15-07-2026 | 01:22
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الشيخ شارل كميل الشدياق
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ابن الفقيد كميل وعائلته (في المهجر)
بناته ريما وعائلتها (في المهجر)
كريستيان وعائلتها (في المهجر)
لميا وعائلتها (في المهجر)
اشقاؤه ناديا ارملة المرحوم الدكتور قيصر وعائلتها 
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فيليب وعائلته (في المهجر)
وعموم عائلات الشدياق، عفاكي، حامض، وعموم عائلات الحدت وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى المأسوف عليه المرحوم
الشيخ شارل كميل الشدياق
الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية نهار السبت 11 تموز 2026. 
يسجى الجثمان الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غداً الخميس 16 تموز في كنيسة مار يوسف حارة البطم – الحدت حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
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