غرّة رومانوس فرنجية

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إبنتها: كلود-ايميه وزوجها شحادة واولادهما:لما وزوجها كريستيان كلوتز وعائلتهمامروان شحادة وبربارة بوروجيفيتش وعائلتهماشقيقاتها: حوا ارملة المرحوم اسكندر غصنمنى وزوجها اسكندر وعائلتهمالودي ارملة المرحوم ادمون مكرزل وعائلتهمانهى وزوجها ميشال جهشان وعائلتهماسلفها: عائلة المرحوم شاهينبنات حميها: عائلة المرحومة لورا ارملة المرحوم اسعدعائلة المرحومة هنريات ارملة المرحوم الياس مارونعائلة المرحومة نينا ارملة المرحوم ابو فاضلصولانج شاهين وعائلتهاينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليهاغرّة رومانوسارملة المرحوم شاهين الياس شاهينيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر السبت 18 الجاري في مار ساسين ، بيت مري ، وينطلق موكب الجثمان الى بلدتها اهدن لترفع صلاة البخور في كنيسة سيدة الحارةوتوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري من العاشرة لغاية الحادية عشرة والاثنين 20 الجاري في منزل الفقيدة الكائن في بيت مري، مستديرة كنيسة مار ساسين ، بناية شاهين ، الطابق الأول من الحادية عشرة لغاية السادسة