إبنتها: كلود-ايميه شاهين
وزوجها نديم
شحادة واولادهما:
لما وزوجها كريستيان كلوتز وعائلتهما
مروان شحادة وبربارة بوروجيفيتش وعائلتهما
شقيقاتها: حوا ارملة المرحوم اسكندر غصن
منى وزوجها اسكندر نحاس
وعائلتهما
لودي ارملة المرحوم ادمون مكرزل وعائلتهما
نهى وزوجها ميشال جهشان وعائلتهما
سلفها: عائلة المرحوم بيار
شاهين
بنات حميها: عائلة المرحومة لورا ارملة المرحوم اسعد تابت
عائلة المرحومة هنريات ارملة المرحوم الياس مارون
عائلة المرحومة نينا ارملة المرحوم ناصيف
ابو فاضل
صولانج شاهين وعائلتها
ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها
غرّة رومانوس فرنجية
ارملة المرحوم شاهين الياس شاهين
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر السبت 18 الجاري في كنيسة
مار ساسين ، بيت مري ، وينطلق موكب الجثمان الى بلدتها اهدن لترفع صلاة البخور في كنيسة سيدة الحارةوتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري من العاشرة لغاية الحادية عشرة والاثنين 20 الجاري في منزل الفقيدة الكائن في بيت مري، مستديرة كنيسة مار ساسين ، بناية شاهين ، الطابق الأول من الحادية عشرة لغاية السادسة