والده: فيليب يوسف الحتي
زوجته: ماريال إيلي
اسحاق
إبناه: فيليب الحتي
كارل الحتي
إبنته: ياسمينا الحتي
شقيقاته : مرسال زوجة المهندس ميشال نديم
وعائلتهما
تريز زوجة العميد الركن المتقاعد جورج
مسعد وعائلتهما
جوزيت زوجة الدكتور جورج بحصلي وعائلتهما (في المهجر)
حماته : بيجي اسحاق
وعموم عائلات: الحتي، اسحاق، بشاره، ندیم، مسعد، بحصلي، بيطار
، غانم، دكاش، صعب وعموم عائلات الدامور
والحدث وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
يوسف (جو) فيليب الحتي
(والدته المرحومة فيولات الياس بشارة)
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه ۱۷ تموز
٢٠٢٦ متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد
۱۹ الجاري في كنيسة مار مارون
، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة ماريوسف الحدت
حارة البطم.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الإثنين ۲۰ الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.