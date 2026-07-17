يوسف (جو) فيليب الحتي

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والده: فيليب يوسف الحتيزوجته: ماريال اسحاقإبناه: فيليب الحتيكارل الحتيإبنته: ياسمينا الحتيشقيقاته : مرسال زوجة المهندس ميشال وعائلتهماتريز زوجة العميد الركن المتقاعد مسعد وعائلتهماجوزيت زوجة الدكتور جورج بحصلي وعائلتهما (في المهجر)حماته : بيجي اسحاقوعموم عائلات: الحتي، اسحاق، بشاره، ندیم، مسعد، بحصلي، ، غانم، دكاش، صعب وعموم عائلات والحدث وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوميوسف (جو) فيليب الحتي(والدته المرحومة فيولات الياس بشارة)المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه ۱۷ ٢٠٢٦ متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر ۱۹ الجاري في ، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة ماريوسف حارة البطم.لكم من بعده طول البقاءتقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الإثنين ۲۰ الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.