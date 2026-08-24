شقيقاها : جورج
(المدير العام الأسبق لوزارة التربية) وأولاده وعائلاتهم.
أولاد المرحوم ضومط وأرملته انطوانيت مشعلاني وعائلاتهم (في المهجر)
شقيقاتها : أولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم الياس الغبيري
وعائلاتهم.
أولاد المرحومة هيفا
زوجة المرحوم بطرس داغر
وعائلاتهم (في المهجر)
أولاد المرحومة تريز زوجة المرحوم قرابيت ككليكيان وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
هند سعد يونس
(المراقب الأول السابق في إدارة الأبحاث والتوجيه)
(والدتها المرحومة ماري بلتكيان)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 25 الجاري في كنيسة
الصعود، ضبيه ومن ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها شاتين حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة الثالثة والنصف في كنيسة سيدة
البشارة وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الثلاثاء 25 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة من قبل الظهر ويوم الاربعاء 26 الجاري في كنيسة الصعود ضبيه ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً