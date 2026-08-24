تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

هند سعد يونس

Lebanon 24
24-08-2026 | 22:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هند سعد يونس
هند سعد يونس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شقيقاها : جورج (المدير العام الأسبق لوزارة التربية) وأولاده وعائلاتهم.
أولاد المرحوم ضومط وأرملته انطوانيت مشعلاني وعائلاتهم (في المهجر)
Advertisement
شقيقاتها : أولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم الياس الغبيري وعائلاتهم.
أولاد المرحومة هيفا زوجة المرحوم بطرس داغر وعائلاتهم (في المهجر)
أولاد المرحومة تريز زوجة المرحوم قرابيت ككليكيان وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
هند سعد يونس
(المراقب الأول السابق في إدارة الأبحاث والتوجيه)
(والدتها المرحومة ماري بلتكيان)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 25 الجاري في كنيسة الصعود، ضبيه ومن ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها شاتين حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة الثالثة والنصف في كنيسة سيدة البشارة وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الثلاثاء 25 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة من قبل الظهر ويوم الاربعاء 26 الجاري في كنيسة الصعود ضبيه ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً
مواضيع ذات صلة
سعد في الذكرى الـ24 لغياب مصطفى سعد: الوحدة الوطنية حصن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيقات جنائية بشأن مقتل هند رجب وموظفي إغاثة في غزة
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً جنائياً بمقتل الطفلة الفسطينية هند رجب
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هند اسعد عون
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

كنيسة سيدة

الغبيري

الكنيست

الغالي

كنيسة

رابية

الغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
22:34 | 2026-08-24
Lebanon24
16:30 | 2026-08-24
Lebanon24
00:08 | 2026-08-23
Lebanon24
00:06 | 2026-08-23
Lebanon24
16:12 | 2026-08-22
Lebanon24
15:58 | 2026-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24