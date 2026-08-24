هند سعد يونس

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شقيقاها : (المدير العام الأسبق لوزارة التربية) وأولاده وعائلاتهم.أولاد المرحوم ضومط وأرملته انطوانيت مشعلاني وعائلاتهم (في المهجر)شقيقاتها : أولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم الياس وعائلاتهم.أولاد المرحومة زوجة المرحوم وعائلاتهم (في المهجر)أولاد المرحومة تريز زوجة المرحوم قرابيت ككليكيان وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومةهند سعد يونس(المراقب الأول السابق في إدارة الأبحاث والتوجيه)(والدتها المرحومة ماري بلتكيان)يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 25 الجاري في الصعود، ضبيه ومن ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها شاتين حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة الثالثة والنصف في البشارة وتوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يوم الثلاثاء 25 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة من قبل الظهر ويوم الاربعاء 26 الجاري في كنيسة الصعود ضبيه ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً