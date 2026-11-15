ولداها: داني زوجة جان ميشال دوماني واولادهما :
سامر زوجته لما أبوشعر واولادهما
جنا زوجة بيار
رباط واولادهما (في المهجر)
منيا زوجة تيدي ابوزيد واولادهما
كارول ارملة عصام عيراني واولادهما:
جوي زوجة نجيب
خوام
تيا زوجة باتريك حاطوم وابنتهما (في المهجر)
ارملة شقيقها المرحوم جورج
: ساره توما وابنتها: جويل
شقيقتاها : اولاد المرحومة ليليان ارملة بول بوتز:
باسكال وكارل وعائلتهما
كوليت
وعموم عائلات: مغني، محشي، شدياق، دوماني، عيراني، توما، بوتز، ابوشعر، رباط، ابوزيد، خوام، حاطوم، فياض
، كرم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
أرليت جوزف
مغني
الراقدة على رجاء القيامة
المجيدة يوم الاحد الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2026 متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 16 الجاري في كنيسة
سيدة العطايا، الاشرفية ثم
توارى الثرى في مدفن العائلة، الفنار.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 17 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً