أرليت جوزف مغني

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ولداها: داني زوجة جان ميشال دوماني واولادهما :سامر زوجته لما أبوشعر واولادهماجنا زوجة رباط واولادهما (في المهجر)منيا زوجة تيدي ابوزيد واولادهماكارول ارملة عصام عيراني واولادهما:جوي زوجة خوامتيا زوجة باتريك حاطوم وابنتهما (في المهجر)ارملة شقيقها المرحوم : ساره توما وابنتها: جويلشقيقتاها : اولاد المرحومة ليليان ارملة بول بوتز:باسكال وكارل وعائلتهماكوليتوعموم عائلات: مغني، محشي، شدياق، دوماني، عيراني، توما، بوتز، ابوشعر، رباط، ابوزيد، خوام، حاطوم، ، كرم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةأرليت مغنيالراقدة على رجاء المجيدة يوم الاحد الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2026 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 16 الجاري في سيدة العطايا، الاشرفية ثمتوارى الثرى في مدفن العائلة، الفنار.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 17 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً