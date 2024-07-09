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إقتصاد
إمدادات النفط السعودي إلى الصين سترتفع في هذا الموعد
Lebanon 24
09-07-2024
|
02:36
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سترتفع صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين في آب إلى 44 مليون برميل على الأقل، بعد تخفيضات كبيرة في الأسعار من قبل شركة أرامكو السعودية العملاقة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تجارية.
وأضافت المصادر أن صادرات آب إلى الصين سترتفع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وستزيد من نحو 36 مليون برميل في حزيران. وستساعد هذه الزيادة أكبر دولة مصدرة للنفط على استعادة حصتها في أكبر سوق للاستيراد.
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وانخفضت الصادرات السعودية إلى الصين في حزيران إلى 1.12 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ آذار2020، وفقا لبيانات من شركة كبلر للتحليلات.
ومن بين المشترين الصينيين للنفط السعودي شركة تشجيانغ للبتروكيماويات وسينوبك وسينوكيم وبتروتشاينا.
وبشكل منفصل، قالت المصادر إن أرامكو السعودية ستورد الكمية التعاقدية الكاملة لثلاث شركات تكرير أخرى على الأقل في شمال آسيا في آب.
ويأتي التخصيص بعد أيام فقط من قيام أرامكو السعودية بتخفيض أسعار النفط الخام للتحميل في آب إلى آسيا للشهر الثاني ووصول سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ آذار.
وقال أحد المصادر إن أسعار البيع الرسمية لشهر آب للخام السعودي كانت أكثر معقولية عنها في الأشهر السابقة عندما تم تسعير الإمدادات السعودية أعلى من الخامات الأخرى المباعة في سوق المعاملات الفورية. (سكاي نيوز)
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