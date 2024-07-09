Advertisement

إقتصاد

شُطبت استثماراته في بنك أميركي.. بنك إسرائيلي يتعرض لخسارة ضخمة

Lebanon 24
09-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1220996-638561668827883118.png
Doc-P-1220996-638561668827883118.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن بنك لئومي، أكبر بنك في إسرائيل، عن شطب كبير لاستثماراته في "بنك فالي ناشيونال" بالولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض كبير في صافي أرباحه للربع الثاني من عام 2024.

وقالت صحيفة غلوبس إن البنك أخطر بورصة تل أبيب أنه بسبب انخفاض سعر سهم "بنك فالي ناشيونال"، فإنه يتوقع شطبا من شأنه أن يقلل صافي أرباحه بحوالي 550 مليون شيكل (نحو 150 مليون دولار) بعد احتساب الآثار الضريبية.
Advertisement

وذكر بنك لئومي أنه سيعيد تقييم الحاجة إلى الشطب قبل نشر نتائجه المالية للربع الثاني، خاصة إذا كانت المؤشرات تشير إلى أن الانخفاض في القيمة مؤقت.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الشطب -وفقا لغلوبس- إلى خفض صافي أرباح بنك لئومي للربع الثاني بنحو 25% إلى 30%. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
22:46 | 2024-07-09
16:22 | 2024-07-09
16:00 | 2024-07-09
14:25 | 2024-07-09
13:50 | 2024-07-09
11:14 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24