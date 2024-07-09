شُطبت استثماراته في بنك أميركي.. بنك إسرائيلي يتعرض لخسارة ضخمة

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أعلن بنك لئومي، أكبر بنك في إسرائيل، عن شطب كبير لاستثماراته في "بنك فالي ناشيونال" بالولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض كبير في صافي أرباحه للربع الثاني من عام 2024.وقالت صحيفة غلوبس إن البنك أخطر بورصة تل أبيب أنه بسبب انخفاض سعر سهم "بنك فالي ناشيونال"، فإنه يتوقع شطبا من شأنه أن يقلل صافي أرباحه بحوالي 550 مليون شيكل (نحو 150 مليون دولار) بعد احتساب الآثار الضريبية.وذكر بنك لئومي أنه سيعيد تقييم الحاجة إلى الشطب قبل نشر نتائجه المالية للربع الثاني، خاصة إذا كانت المؤشرات تشير إلى أن الانخفاض في القيمة مؤقت.ومن المتوقع أن يؤدي هذا الشطب -وفقا لغلوبس- إلى خفض صافي أرباح بنك لئومي للربع الثاني بنحو 25% إلى 30%. (الجزيرة)