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إقتصاد
بريطانيا تسير عكس التيار.. توقعات بفقدان أكبر عدد من أصحاب الملايين
Lebanon 24
12-07-2024
|
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توقع تقرير حديث أصدره بنك "يو بي إس" السويسري أن ينخفض عدد أصحاب الملايين بالدولار في المملكة المتحدة بنسبة 17 في المائة بحلول عام 2028.
ومن المتوقع أن ينخفض العدد من 3.062 مليون في عام 2023 إلى 2.542 مليون في عام 2028، في حين ستشهد هولندا انخفاضاً بنسبة 4 في المائة في الفترة نفسها.
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وتتعارض هذه التوقعات مع الاتجاه العالمي، إذ يُتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الملايين في 52 من أصل 56 دولة تمت دراستها. (الشرق الأوسط)
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