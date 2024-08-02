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إقتصاد
صادرات تركيا ترتفع إلى 22.5 مليار دولار في تموز الماضي
Lebanon 24
02-08-2024
|
11:17
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أعلنت تركيا ارتفاع صادراتها إلى 22 ملياراً و512 مليون دولار خلال تموز الماضي.
وأكد عمر بولاط وزير التجارة التركي في مؤتمر صحفي اليوم ارتفاع أرقام التجارة الخارجية خلال يوليو 2024، حيث ارتفعت الصادرات في يوليو الفائت 13.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، محطمة رقما قياسيا على مستوى شهر تموز.
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وأوضح أن التجارة الخارجية المستدامة والمتوازنة تشكل قاعدة مهمة من قواعد السياسة الاقتصادية.
وبيّن أن انخفاض العجز التجاري الخارجي يسهم بشكل إيجابي في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي.
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لوكالة رويترز إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت في 2011 بمعمر القذافي.
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