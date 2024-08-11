إنتاج القمح في العراق يرتفع

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قال المدير العام لمجلس الحبوب العراقي حيدر نوري القرعاوي، في مقابلة، إن الأمطار "الاستثنائية"، وكذلك تقنيات الري الحديثة، ساعدتا في زيادة محصول هذا العام.وسجل إنتاج العراق نحو 5.2 مليون طن من القمح العام الماضي. ويعتمد إنتاج البلاد بشكل كبير على الأمطار، وتدفقات المياه من نهري دجلة والفرات.كما تشتري الحكومة، التي تدير برنامج دعم يوزع 4.7 مليون طن من هذه السلعة سنوياً، القمح المحلي بضعف السعر العالمي تقريباً، لتشجيع إنتاج المزارعين المحليين.وقال القرعاوي إن فائض إنتاج القمح العراقي البالغ نحو 1.6 مليون طن هذا العام، سيباع إلى مطاحن القطاع الخاص المحلية لإنتاج الدقيق. (بلومبرغ)