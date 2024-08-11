Advertisement

إقتصاد

إنتاج القمح في العراق يرتفع

Lebanon 24
11-08-2024 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1233031-638590159410347406.png
Doc-P-1233031-638590159410347406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المدير العام لمجلس الحبوب العراقي حيدر نوري القرعاوي، في مقابلة، إن الأمطار "الاستثنائية"، وكذلك تقنيات الري الحديثة، ساعدتا في زيادة محصول هذا العام.

وسجل إنتاج العراق نحو 5.2 مليون طن من القمح العام الماضي. ويعتمد إنتاج البلاد بشكل كبير على الأمطار، وتدفقات المياه من نهري دجلة والفرات.
Advertisement

كما تشتري الحكومة، التي تدير برنامج دعم يوزع 4.7 مليون طن من هذه السلعة سنوياً، القمح المحلي بضعف السعر العالمي تقريباً، لتشجيع إنتاج المزارعين المحليين.

وقال القرعاوي إن فائض إنتاج القمح العراقي البالغ نحو 1.6 مليون طن هذا العام، سيباع إلى مطاحن القطاع الخاص المحلية لإنتاج الدقيق. (بلومبرغ)

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:57 | 2024-08-11
13:56 | 2024-08-11
12:31 | 2024-08-11
09:25 | 2024-08-11
04:30 | 2024-08-11
03:45 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24