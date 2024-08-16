الذهب يقفز لمستوى تاريخي جديد فوق 2500 دولار

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قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية فوق مستوى 2500 دولار للأونصة، للمرة الأولى في تاريخه، بدعم من التفاؤل حول قرب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.وبلغ سعر الذهب للتسليم الفوري مستوى 2500.16 دولار للأونصة الجمعة، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله الشهر الماضي.هذه الارتفاعات جاءت مدعوة بقراءة مخيبة للآمال لسوق الإسكان الأميركية والتي عززت التوقعات بتخفيضات أسرع وأعمق في الفائدة الأميركية.وأسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بشكل عام للذهب لأنه لا يدفع أي فائدة على حيازته.