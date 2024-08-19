التضخم السنوي في المغرب يتراجع

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تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 1.3 بالمئة في تموز من 1.8 بالمئة الشهر السابق، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 0.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية 1.8 بالمئة.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.1 بالمئة على أساس شهري و2.1 بالمئة على أساس سنوي. (سكاي نيوز عربية)