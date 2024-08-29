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إقتصاد

مباحثات مصرية قبرصية.. ممر جديد للطاقة يربط المتوسط بأوروبا

Lebanon 24
29-08-2024 | 14:11
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 قام وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اليوم الخميس، بزيارة للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو من اجل تبادل الرؤى بين الجانبين.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين، تم خلالها مناقشة سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
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وخلال المباحثات تمت مناقشة التطورات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة وتم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مصر وقبرص فيما يتعلق بتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.

وشملت المباحثات خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص باستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية. (روسيا اليوم)
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