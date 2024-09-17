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إقتصاد

النفط يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن إنتاج أميركا

Lebanon 24
17-09-2024 | 00:06
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واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب الثلاثاء وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار فرنسين فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

تحرك الأسعار 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بواقع 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر تشرين الاول بواقع 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 70.43 دولار للبرميل.
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وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابيا على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.

ووفقا لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية أمس الاثنين فإن أكثر من 12 بالمئة من إنتاج النفط الخام و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة لا يزال متوقفا.
وتترقب الأسواق عن كثب قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.
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