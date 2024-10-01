بسبب صعوبة الدفع.. روسيا وباكستان تتجهان إلى المقايضة!

Advertisement

ستتولى شركة روسية تصدير الحمص والعدس مقابل الحصول على اليوسفي والأرز من باكستان، وذلك في ظل صعوبات لإتمام المدفوعات عبر الحدود بسبب العقوبات الغربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء "تاس".ووفقاً لاتفاقية تم توقيعها في منتدى التجارة والاستثمار بين باكستان وروسيا في موسكو يوم الثلاثاء، ستقوم شركة "أستارتا أغرو تريدينغ" (Astarta-Agrotrading) الروسية بتوريد 20 ألف طن من الحمص، بينما ستقوم شركة "ميسكاي آند فيمتي تريدينغ كومباني" (Meskay & Femtee Trading Company) الباكستانية بتسليم نفس الكمية من الأرز، حسبما أفادت وكالة "تاس" الحكومية.ويعتزم الجانب الروسي أيضاً توريد 15 ألف طن من الحمص، و10 آلاف طن من العدس، وذلك مقابل 15 ألف طن من اليوسفي، و10 آلاف طن من البطاطا من باكستان.وعليه، تحاول روسيا إيجاد طرق بديلة لدفع ثمن الواردات وتلقي الأموال لقاء صادراتها، في ظل تزايد الضغوط الأميركية على البنوك في الدول التي تتاجر مع موسكو التي ترزح تحت عقوبات شديدة.