في أسبوع.. الأسهم الأميركية ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية قوية





وارتفعت الأسهم الأميركية بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة في أيلول، متجاوزة بكثير الزيادة المتوقعة بـ 150 ألف وظيفة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز.

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وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة على الرغم من التوقعات بثباته عند 4.2 بالمئة. سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا، وذلك مع صعود قوي شهدته "وول ستريت" بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من التوقعات، مما أعطى المستثمرين الثقة في صحة الاقتصاد الأكبر في العالم.وارتفعت الأسهم الأميركية بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة في أيلول، متجاوزة بكثير الزيادة المتوقعة بـ 150 ألف وظيفة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز.وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة على الرغم من التوقعات بثباته عند 4.2 بالمئة.

اختتم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأسبوع مرتفعًا بنسبة 0.22 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.09 بالمئة.



وأضاف مؤشر ناسداك 0.1 بالمئة خلال الأسبوع.

خلال تداولات الجمعة، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 5751.07 نقطة، في حين قفز مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 1.22 بالمئة، إلى 18137.85 نقطة.



وأضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي 341.16 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 42352.75 نقطة.



وقال ميشيل كلوفر، رئيسة محافظ نماذج الصناديق المتداولة في البورصة في "جلوبال إكس": "ما زلنا في بيئة حيث الأخبار الاقتصادية الجيدة هي أخبار جيدة لسوق الأسهم لأنها تزيد من احتمالات الهبوط الناعم"، بحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.



وأضافت: "بعد صيف من قراءات بيانات العمل الضعيفة، فإن هذه قراءة مطمئنة بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال صامدًا، بدعم من سوق عمل صحية". (سكاي نيوز عربية)