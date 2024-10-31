"نمو اقتصادي غير متوقع".. هذا ما يحصل في اقتصاد منطقة اليورو!

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وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بـ 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث بعد تسجيله نموا بـ 0.6% و 0.5% على التوالي في الربعين الثاني والأول من العام.أما على أساس فصلي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات زيادته 0.2% فقط، وكان ذلك بدعم من ارتفاع بنسبة 0.8% في الناتج الإسباني، و0.4% في الناتج الفرنسي.وسجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموا غير متوقع في الربع الثالث بفضل الإنفاق الحكومي وإنفاق الأسر، متجنبا بذلك ركودا وسط مخاوف من انكماش أكبر اقتصادات أوروبا للربع الثاني على التوالي.وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء أن الاقتصاد نما 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4% في الربع الثالث.أظهرت بيانات أولية اليوم الأربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تباطأت وتيرته في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما جاء دون التوقعات وألقى بظلاله على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الثالث على أساس سنوي 0.4%. (العربية)