أوبك+ يؤجل زيادة إنتاج النفط لمدة شهر

اتفق تحالف أوبك+، اليوم الأحد، على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في كانون الاول لمدة شهر واحد، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لمنظمة "أوبك".



وقالت "أوبك" في البيان إن "السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان وافقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية كانون الاول".

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وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وسبق أن أرجأت الزيادة من تشرين الاول، في ظل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خارج المجموعة.



وجرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة اليوم بعد مشاورات بين الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.