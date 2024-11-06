بعد أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.. كيف تأثرت بورصات الخليج؟

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وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة فيما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.وقال محمد حشاد رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، لوكالة رويترز: "لاحظ المحللون أن تحركات الأسواق تتماشى مع توقعات المستثمرين بشأن النهج الاقتصادي لإدارة ترامب، الذي يركز على تخفيف الضغوط التنظيمية وتغيير السياسات التجارية".وارتفع سهم مصرف الراجحي السعودي 2.3 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.1 بالمئة، في حين قفز سهم الشركة السعودية للكهرباء 6.3 بالمئة بعد ارتفاع حاد في صافي الربح الفصلي.وكان السهم الأفضل أداء على مؤشر دبي هو سهم شركة سالك للتعرفة المرورية الذي ارتفع 2.5 بالمئة في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة بعد يوم من إعلان زيادة في أرباح الربع الثالث.وفي أبوظبي، ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 0.8 بالمئة قبل إعلان نتائجها.ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بفعل صعود الدولار بعد فوز ترامب.ويعتقد المستثمرون أن إدارة ترامب ستعزز قيمة الدولار إذ سيلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض أي رسوم جمركية جديدة.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادي في مصر 0.8 بالمئة مع ارتفاع سهم فوري لتكنولوجيا الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية 3.2 بالمئة.وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 46.942 مليار دولار في تشرين الأول من 46.737 مليار دولار في أيلول. (سكاي نيوز)