بنك السويد يتخذ قرارا هو الأول في 10 أعوام.. اليكم التفاصيل

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قرر بنك السويد اليوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي 0.5 نقطة مئوية في أكبر تخفيض منذ 10 أعوام.وبذلك يكون سعر الفائدة الجديد قد بلغ 2.75%، وألمح البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في كانون الاول والنصف الأول من عام 2025.ولم يقدم بنك السويد توقعات محددة للاقتصاد السويدي في ظل المتغيرات الحالية في العالم، وأفاد بأنه "من الصعب حاليا تقييم التنمية الاقتصادية، خاصة في العالم، وعلى الأقل بعد الانتخابات الأميركية". (روسيا اليوم)