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إقتصاد

"أوبك+" قد تبقي على تخفيضات إنتاج النفط.. وزير يكشف

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:00
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نقلت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، إن "أوبك+ قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل خيار الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية اعتبارا من أول كانون الثاني، بعد أن أرجأت المجموعة زيادات بالفعل وسط مخاوف بشأن الطلب.
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