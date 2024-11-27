كيف أثّر وقف إطلاق النار في لبنان على أسعار النفط؟

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شهدت أسعار النفط استقرارا خلال التداولات اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.كما تترقب الأسواق اجتماع "أوبك+" الأحد المقبل، والذي يتوقع أن يقرر فيه تحالف المنتجين تأجيل بدء زيادة الإنتاج المتفق عليها في وقت سابق.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.45 بالمئة إلى 73.49 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 37 سنتا، أو 0.54 بالمئة، إلى 69.14 دولار.