16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف تؤثر هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر على تكلفة التأمين للسفن؟
Lebanon 24
28-12-2024
|
01:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الجاري مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر، مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبد شركات التأمين خسائر كبيرة.
وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في تشرين الأول 2023 عندما خطفت السفينة جالاكسي ليدر.
Advertisement
وتزايدت هذه الهجمات في كانون الأول 2023 واستمرت في العام الجاري مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقا لـ "رويترز".
وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.
وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في شباط إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50%، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوبا بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.
وقالت شركة جالاجر للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر شباط إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع وهو 0.02 إلى 0.03% إلى متوسط 0.75% في ذلك الوقت.
وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى 1% مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5% بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن روبيمار مما أدى إلى إغراقها.
ورغم أن السفينة لم يكن مؤمنا عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشرا على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.
وبين شهري آذار وتموز، خسرت السوق البحرية السفينتين ترو كونفيدنس وتوتور. وأشارت خدمة (ذا انشورار) التابعة لرويترز إلى أن شركة (إم.جي.إيه نفيام مارين) تقود جهود تغطية التأمين على السفينة ترو كونفيدنس ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة (ترافيلارز) تغطية التأمين على السفينة توتور بقيمة 40 مليون دولار.
وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جدا العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.
واستهدف الحوثيون أيضا السفينة لاكس التي ترفع علم جزر مارشال والسفينة سونيون. وتقود شركة (إس.آي.إيه.تي) جهود تغطية التأمين على السفينة لاكس ضد مخاطر الحرب بقيمة 36 مليون دولار، في حين تقود شركة (كيل كونسورتيوم) تغطية التأمين على السفينة الثانية بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.
وقبل الهجوم على السفينة سونيون في أواخر آب، انخفضت أسعار التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب إلى 0.4% تقريبا، لكن هذا الهجوم أدى إلى ارتفاعها مجددا إلى 0.75%.
وتفاقمت هذه الخسائر مع مضي 12 شهرا على احتجاز السفينة جالاكسي ليدر، مما يؤكد أنها الخسارة الثالثة للسفن جراء هجمات الحوثيين.
وتصل فاتورة التأمين على السفينة جالاكسي ليدر إلى 65 مليون دولار.
وسوف تستمر هجمات الحوثيين على الأرجح مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، الذي بدأ في تشرين الأول 2023 بعد هجمات قادتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على بلدات إسرائيلية في الشهر ذاته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 6 أشهر من زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة: أصبحت قريبة من هذا الأمر
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة: أصبحت قريبة من هذا الأمر
05:38 | 2024-12-27
27/12/2024 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
09:26 | 2024-12-27
27/12/2024 09:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
15:43 | 2024-12-27
27/12/2024 03:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
10:11 | 2024-12-27
27/12/2024 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
09:11 | 2024-12-27
27/12/2024 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:00 | 2024-12-28
بفضل قطاعي البنوك والرعاية الصحية.. ارتفاع الأسهم الأوروبية
03:19 | 2024-12-28
الذهب يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني
03:00 | 2024-12-28
مخزونات أميركا من النفط الخام تهبط 4.2 مليون برميل في أسبوع
02:01 | 2024-12-28
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية.. وبرنت يتجاوز 74 دولارا للبرميل
23:00 | 2024-12-27
طوكيو تشهد ارتفاعاً في الأسعار.. وتوقعات برفع الفائدة
16:00 | 2024-12-27
أدنى مستوى منذ 30 عامًا.. هذا ما سجله الدولار في الاحتياطيات العالمية
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
28/12/2024 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
28/12/2024 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
28/12/2024 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24