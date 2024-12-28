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إقتصاد

الذهب يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني

Lebanon 24
28-12-2024 | 03:19
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تراجعت أسعار الذهب في جلسة الجمعة مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر بسبب العطلات، مع تركيز الأسواق على العودة المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لعام 2025.
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انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.46% إلى 2621.4 دولار للأونصة. وخسر الذهب 0.1% خلال الأسبوع في خسارة للأسبوع الثاني على التوالي.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2631.90 دولار عند التسوية، وفق "رويترز".
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