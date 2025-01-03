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إقتصاد

اقتصادياً وتكنولوجياً.. هذا جديد "آبل"!

Lebanon 24
03-01-2025 | 23:00
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هيمنت شركات من الولايات المتحدة الأميركية على قائمة أعلى 100 شركة من حيث القيمة السوقية، وأعدت القائمة شركة التدقيق والاستثمارات "إي واي".
 
 
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وذكرت شركة "إي واي" في بيان صحفي، الجمعة، أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل"، و"نفيديا"، و"ماكروسوفت" كانت الشركات الأعلى قيمة في العالم بنهاية عام 2024.
 
وتهيمن الشركات الأميركية على القائمة، إذ تستحوذ على 62 من أصل 100 شركة، وفق الدراسة.

ولم تكن هناك أي شركة أوروبية من بين العشر الأوائل، في حين لم تتمكن سوى 3 شركات من القوة الاقتصادية الأوروبية (ألمانيا) من الوصول إلى قائمة أكبر 100 شركة، وهي شركة البرمجيات العملاقة "ساب"، وشركة التكنولوجيا العملاقة "سيمنس"، وشركة "دويتشه تيليكوم" للاتصالات. (الجزيرة نت)

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