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إقتصاد

"إنفيديا" تُبرم شراكات مع "تويوتا" و"أورورا" و"كونتننتال"

Lebanon 24
07-01-2025 | 07:02
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أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية "إنفيديا" اليوم الثلاثاء، عن توقيع شراكة مع ثلاث شركات نقل دولية، بهدف بناء أساطيل من المركبات التي تعمل بتقنية "إنفيديا".

والشركات الثلاث التي سوف تتعاون مع إنفيديا، هي تويوتا موتور كورب اليابانية، وأورورا الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات ذاتية  القيادة، وكونتننتال الألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات.
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وستقوم إنفيديا وهذه الشركات معاً بتطوير وبناء أساطيل مركبات الركاب والشحن التجاري الخاصة بهما، والتي سوف تعمل بأنظمة إنفيديا للذكاء الاصطناعي. (الإمارات 24)

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