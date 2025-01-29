وزير تركي: 8 مليارات دولار حجم تجارتنا مع أذربيجان

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قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، إن تجارة بلاده بلغت 8 مليارات دولار مع أذربيجان، و3.3 مليارات دولار مع أوزبكستان العام الماضي.جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال الثلاثي بين تركيا وأذربيجان وأوزبكستان على مستوى وزراء الخارجية والتجارة والاقتصاد والنقل، في العاصمة أنقرة.وقال: "أنجز المقاولون الأتراك بنجاح 836 مشروع بناء بقيمة 28 مليار دولار في أوزبكستان وأذربيجان حتى الآن".ووصف وزير التجارة التركي العلاقات بين الدول الثلاث بأنها ممتازة على المستوى السياسي.وأكد أن علاقات تركيا مع أذربيجان وأوزبكستان وصلت إلى مستوى جيد جدا في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والسياحة، والاستثمارات، والمقاولات.وأوضح أن "تجارتنا الثنائية مع أذربيجان ارتفعت إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، كما بلغ حجم تجارتنا مع أوزبكستان الشقيقة 3.3 مليارات دولار".وذكر بولاط أن الدول الثلاث تواصل جهودها لتطوير التجارة المشتركة داخل منظمات الدول التركية، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الإسلامي.وبيّن أن "الاستثمارات مهمة جدا أيضا. هناك استثمارات متبادلة بقيمة 37 مليار دولار بين تركيا وأذربيجان. و4.4 مليارات دولار بين تركيا وأوزبكستان".وأردف: "نواصل العمل التعاقدي في مشاريع التنمية الجديدة في كل من أوزبكستان وأذربيجان، وكذلك في إعادة إعمار إقليم قره باغ الأذربيجاني.وأكمل الوزير التركي: "نتفاوض من أجل زيادة تسهيل التجارة بيننا في مجال النقل".وأكد أن الاستثمارات في ممر زنغزور (الذي سيربط عبر أرمينيا بين أذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان) على وشك الانتهاء.من جهته، صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في المنتدى نفسه، أنه ينبغي زيادة التعاون مع دول المنطقة، وخاصة أذربيجان وأوزبكستان، فيما يتعلق بالنقل متعدد النماذج.وأوضح أورال أوغلو أنهم اتخذوا خطوات معينة بخصوص مشروع طريق التنمية (طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها) وكذلك الممر الأوسط (هو مشروع النقل الممتد من تركيا إلى آسيا الوسطى)، مشيراً إلى أن هناك تعاونًا مع دول هذه المنطقة. (الاناضول)