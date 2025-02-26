تويوتا للسيارات تعيد تشكيل مجلس إدارتها

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تخطط شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، لإعادة هيكلة مجلس إدارتها، فيما وصفته بأنها محاولة لجذب وجهات نظر أكثر تنوعا وإعطاء أدوار أكبر لمراجعي الحسابات.وقالت تويوتا، أمس الثلاثاء، إن من بين ستة تعيينات، تم تعيين كريستوفر رينولدز، وهو حاليا يشغل منصب المدير التنفيذي في عمليات الشركة في أميركا الشمالية. وبوصفه محاميا، وابنا لعامل بشركة فورد للسيارات، فإنه يتمتع بخبرة في الموارد البشرية وإدارة المخاطر.ويزيد بذلك عدد النساء في مجلس الإدارة المكون من 10 أشخاص من امرأة واحدة إلى اثنتين، مع تعيين كومي فوجيساوا، وهي سيدة أعمال ورائدة أعمال مستقلة من خارج الشركة، وهيرومي أوسادا، مراجعة حسابات سابقة في تويوتا.كما سينضم جورج أولكوت، وهو مراجع سابق، إلى مجلس الإدارة.وسيرتفع عدد الأعضاء الخارجيين من أربعة إلى خمسة.وقال تاكانوري أزوما، مسؤول الموارد البشرية في تويوتا، إن المجلس الجديد يضم مراجعي حسابات لأول مرة في تاريخ الشركة.يشار إلى أن الضوابط الداخلية للشركة خضعت للتمحيص منذ اعترافها بالغش في اختبارات الشهادات لسبعة طرازات من السيارات العام الماضي. (سكاي نيوز)