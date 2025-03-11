الولايات المتحدة تستأنف تصدير الذرة إلى روسيا

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استأنفت في يناير الماضي صادرات الذرة إلى وذلك للمرة الأولى في نحو 3 سنوات، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء .وفي بداية العام، صدرت الشركات شحنات ذرة بقيمة 55.5 ألف دولار إلى . وكانت هذه أول شحنة منذ مارس 2022، حينها اشترت حبوب ذرة من بقيمة 44.9 ألف دولار.وتعد أحد أكبر مصدري الذرة، حيث بلغت قيمة صادراتها من الذرة 1.5 مليار دولار في يناير الماضي.وعن كبار مستوري حبوب الذرة الأمريكية، أظهرت البيانات أن القائمة ضمت في بداية العام: المكسيك (408 مليون دولار)، واليابان (324 مليون دولار)، وكوريا (162 مليون دولار).