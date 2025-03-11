19
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الولايات المتحدة تستأنف تصدير الذرة إلى روسيا
Lebanon 24
11-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استأنفت
الولايات المتحدة
في يناير الماضي صادرات الذرة إلى
روسيا
وذلك للمرة الأولى في نحو 3 سنوات، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء
الأمريكية
.
Advertisement
وفي بداية العام، صدرت الشركات
الأمريكية
شحنات ذرة بقيمة 55.5 ألف دولار إلى
روسيا
. وكانت هذه أول شحنة منذ مارس 2022، حينها اشترت
روسيا
حبوب ذرة من
الولايات المتحدة
بقيمة 44.9 ألف دولار.
وتعد
الولايات المتحدة
أحد أكبر مصدري الذرة، حيث بلغت قيمة صادراتها من الذرة 1.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وعن كبار مستوري حبوب الذرة الأمريكية، أظهرت البيانات أن القائمة ضمت في بداية العام: المكسيك (408 مليون دولار)، واليابان (324 مليون دولار)، وكوريا
الجنوبية
(162 مليون دولار).
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
روسيا تزيد تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
روسيا تزيد تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة
11/03/2025 09:17:40
11/03/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة قد تعدل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب صفقة أوكرانيا
Lebanon 24
بلومبرغ عن وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة قد تعدل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب صفقة أوكرانيا
11/03/2025 09:17:40
11/03/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن خسرت 110 آلاف وظيفة خلال العام الماضي
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن خسرت 110 آلاف وظيفة خلال العام الماضي
11/03/2025 09:17:40
11/03/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيراني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيراني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى
11/03/2025 09:17:40
11/03/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:07 | 2025-03-11
11/03/2025 03:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
Lebanon 24
النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
01:22 | 2025-03-11
11/03/2025 01:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم في مصر يسجل تراجعا كبيرا
Lebanon 24
التضخم في مصر يسجل تراجعا كبيرا
16:30 | 2025-03-10
10/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "حل سكني" رغم دمار الحرب
Lebanon 24
في لبنان.. "حل سكني" رغم دمار الحرب
16:24 | 2025-03-10
10/03/2025 04:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تتقدّم اللائحة.. إليكم أقوى 10 بلدات من حيث القوة الشرائية
Lebanon 24
دولة عربية تتقدّم اللائحة.. إليكم أقوى 10 بلدات من حيث القوة الشرائية
14:00 | 2025-03-10
10/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:07 | 2025-03-11
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
01:22 | 2025-03-11
النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
16:30 | 2025-03-10
التضخم في مصر يسجل تراجعا كبيرا
16:24 | 2025-03-10
في لبنان.. "حل سكني" رغم دمار الحرب
14:00 | 2025-03-10
دولة عربية تتقدّم اللائحة.. إليكم أقوى 10 بلدات من حيث القوة الشرائية
11:42 | 2025-03-10
رسوم ترامب تهزّ سوق السيارات الأميركي
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24