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إقتصاد

الصدي عرض مع وفد البنك الدولي لمسألة المياه ومع مديرة اليونسكو لتعزيز التعاون

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:20
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عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماع عمل بشأن المياه، مع وفد من "البنك الدولي"، ضم، المديرة الاقليمية لقطاع التنمية ميسكرين براهن، مسؤولة قطاع البيئة المستدامة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ماريا صراف، الخبير في قطاع ادارة المياه ماركوس وشارت، خبير اول في قطاع المياه والصرف الصحي سالي زغيب، الأختصاصية الأولى في شؤون البيئة لمياء منصور ومحللة العمليات مي إبراهيم.
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كما التقى الصدي مديرة مكتب اليونسكو الاقليمي كوستانزا فارينا وإطلع منها على عمل المنظمة في لبنان وبحثا في سبل تعزيز التعاون مع الوزارة. (الوكالة الوطنية)
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