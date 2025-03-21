الصدي عرض مع وفد البنك الدولي لمسألة المياه ومع مديرة اليونسكو لتعزيز التعاون

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عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماع عمل بشأن ، مع وفد من "البنك الدولي"، ضم، المديرة الاقليمية لقطاع التنمية ميسكرين براهن، مسؤولة قطاع البيئة المستدامة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ماريا صراف، الخبير في قطاع ادارة ماركوس وشارت، خبير اول في قطاع والصرف الصحي سالي زغيب، الأختصاصية الأولى في شؤون البيئة لمياء منصور ومحللة العمليات مي إبراهيم.كما التقى الصدي مديرة مكتب اليونسكو الاقليمي كوستانزا فارينا وإطلع منها على عمل المنظمة في وبحثا في سبل التعاون مع . (الوكالة الوطنية)