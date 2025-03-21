12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الصدي عرض مع وفد البنك الدولي لمسألة المياه ومع مديرة اليونسكو لتعزيز التعاون
Lebanon 24
21-03-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماع عمل بشأن
المياه
، مع وفد من "البنك الدولي"، ضم، المديرة الاقليمية لقطاع التنمية ميسكرين براهن، مسؤولة قطاع البيئة المستدامة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ماريا صراف، الخبير في قطاع ادارة
المياه
ماركوس وشارت، خبير اول في قطاع
المياه
والصرف الصحي سالي زغيب، الأختصاصية الأولى في شؤون البيئة لمياء منصور ومحللة العمليات مي إبراهيم.
Advertisement
كما التقى الصدي مديرة مكتب اليونسكو الاقليمي كوستانزا فارينا وإطلع منها على عمل المنظمة في
لبنان
وبحثا في سبل
تعزيز
التعاون مع
الوزارة
. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة تابع مع وفدٍ من البنك الدولي موضوع المياه
Lebanon 24
وزير الطاقة تابع مع وفدٍ من البنك الدولي موضوع المياه
21/03/2025 18:51:27
21/03/2025 18:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الصّدي عقد لقاءات مع "البنك الدولي" ومؤسسات دولية
Lebanon 24
الصّدي عقد لقاءات مع "البنك الدولي" ومؤسسات دولية
21/03/2025 18:51:27
21/03/2025 18:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي عرض مع وفد البنك الدولي لاستراتيجية التحول الرقمي
Lebanon 24
مكي عرض مع وفد البنك الدولي لاستراتيجية التحول الرقمي
21/03/2025 18:51:27
21/03/2025 18:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين
Lebanon 24
الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين
21/03/2025 18:51:27
21/03/2025 18:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيد: نسبة الفقر في لبنان 70 %
Lebanon 24
السيد: نسبة الفقر في لبنان 70 %
11:49 | 2025-03-21
21/03/2025 11:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم في المغرب يرتفع إلى 2.6 بالمئة
Lebanon 24
التضخم في المغرب يرتفع إلى 2.6 بالمئة
11:09 | 2025-03-21
21/03/2025 11:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني بحث مع افرام في شؤون انمائية
Lebanon 24
رسامني بحث مع افرام في شؤون انمائية
10:23 | 2025-03-21
21/03/2025 10:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ1000 ليرة... هذا ما يحصل بين التجار والمواطنين
Lebanon 24
بشأن الـ1000 ليرة... هذا ما يحصل بين التجار والمواطنين
09:07 | 2025-03-21
21/03/2025 09:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف كميّات كبيرة من الغاز في المغرب
Lebanon 24
إكتشاف كميّات كبيرة من الغاز في المغرب
09:03 | 2025-03-21
21/03/2025 09:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
17:00 | 2025-03-20
20/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
09:29 | 2025-03-21
21/03/2025 09:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
15:00 | 2025-03-20
20/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:49 | 2025-03-21
السيد: نسبة الفقر في لبنان 70 %
11:09 | 2025-03-21
التضخم في المغرب يرتفع إلى 2.6 بالمئة
10:23 | 2025-03-21
رسامني بحث مع افرام في شؤون انمائية
09:07 | 2025-03-21
بشأن الـ1000 ليرة... هذا ما يحصل بين التجار والمواطنين
09:03 | 2025-03-21
إكتشاف كميّات كبيرة من الغاز في المغرب
08:10 | 2025-03-21
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 18:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 18:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 18:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24