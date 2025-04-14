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إقتصاد
نمو التجارة بين روسيا وإندونيسيا
Lebanon 24
14-04-2025
|
23:00
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أشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي
دينيس مانتوروف
إلى نمو التبادل التجاري بين
روسيا
وإندونيسيا إلى 4.3 مليار دولار العام الماضي 2024.
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وجاء تصريح مانتوروف في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الإندونيسي المنعقد اليوم الاثنين في جاكرتا.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي قد وصل إلى عاصمة
إندونيسيا
لحضور الاجتماع الثالث عشر للجنة الروسية
الإندونيسية
المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني.
ونظم
المنتدى
في إطار
اجتماع اللجنة
. ويعد المنتدى لتعزيز الحوار والتعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإندونيسي، كما يهدف
الحدث
لتعزيز
الشراكة
الاقتصادية بين روسيا وإندونيسيا. (روسيا اليوم)
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