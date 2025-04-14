نمو التجارة بين روسيا وإندونيسيا

Advertisement

أشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى نمو التبادل التجاري بين وإندونيسيا إلى 4.3 مليار دولار العام الماضي 2024.وجاء تصريح مانتوروف في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الإندونيسي المنعقد اليوم الاثنين في جاكرتا.وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي قد وصل إلى عاصمة لحضور الاجتماع الثالث عشر للجنة الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني.ونظم في إطار . ويعد المنتدى لتعزيز الحوار والتعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإندونيسي، كما يهدف لتعزيز الاقتصادية بين روسيا وإندونيسيا. (روسيا اليوم)