وزير المال: حرصاء على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية

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أكد وزير المال أن "وزارة المال والحكومة ومجلس النواب حرصاء أشد الحرص على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية من خلال كل إجراء يلزم للوصول إلى هذا الهدف".ورأى جابر، أمام وفد من جمعية المصارف برئاسة زاره اليوم في مكتبه في وزارة المال، أن "إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية، وقيام والموازنة البدء بإعادة دراسة قانون تنظيم القطاع المصرفي ما هي إلا خطوات تصب في هذا الهدف، والتي ستنعكس نتائجها إيجابا في خدمة عودة القطاع المصرفي"، مشيرا إلى أن "حاكم وفريق عمله بدأوا التحضيرات لإعداد الدراسة اللازمة لقانون المالية لمعالجة موضوع الودائع".واستعرض جابر ووفد الجمعية لـ"كل المرحلة التي سبقت وتلت إقرار قانون تعديل السرية المصرفية وإحالة قانون تنظيم القطاع المصرفي في ، إضافة إلى أجواء اللقاءات التي عقدها والوفد اللبناني الى اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في ، وما تم عرضه والخطوات التي ينوي لبنان اتخاذها بما يدفع بالقطاع المصرفي إلى استعادة دوره الذي يشكل عصبا رئيسيا، إلى جانب الاستقرارين الأمني والسياسي في تدفق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان".والتقى جابر السفير الشيخ ، الذي جدد "موقف بلاده الداعم للبنان".وبدوره شكر جابر لـ"السفير القطري موقف وزير مال قطر في اجتماعات الطاولة المستديرة التي انعقدت في واشنطن لدعم تمويل في لبنان".وكان جابر استقبل وفدا من معهد KEI في واشنطن برئاسة Sturat Jones، والذي يعد من أبرز مراكز الدراسات في ، ويقوم بجولة استطلاعية الى لبنان، حيث اطلع من وزير المال على خطة وزارة المال الإصلاحية من ضمن الخطة الإصلاحية البنيوية للحكومة للنهوض بالقطاعات كافة مع إعادة انتظام العمل الدستوري والبدء بمرحلة جديدة مشارفها استعادة ثقة بلبنان".وأفاد لوزير المال بأن "لزيارة وفد المعهد المذكور دلالات لافتة تضفي نوعا من الإيجابية، خصوصا بعدما مضى فترة زمنية طويلة على انقطاع مراكز دراسات وأبحاث متخصصة على هذا المستوى إلى لبنان". (الوكالة الوطنية)