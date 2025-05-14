Advertisement

إقتصاد

"آفي ليس" السعودية تُبرم صفقة لشراء 30 طائرة من "بوينغ"

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1360102-638828093648426967.jpg
Doc-P-1360102-638828093648426967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية "آفي ليس - AviLease"-إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- ومقرها الرئيسي في المملكة، توقيع صفقة مع شركة بوينغ، تتضمن طلب شراء 30 طائرة من طراز بوينغ (737-8).
Advertisement

وتكتسب هذه الصفقة أهمية، كونها تمثل أول طلب شراء مباشر من قِبل "آفي ليس" من مصنعي الطائرات، ما يُعدّ خطوة إستراتيجية بارزة في مسيرة الشركة.

وستُمكّن الصفقة "آفي ليس" من تزويد قاعدة عملائها من شركات الطيران العالمية بطائرات متطورة وحلول عالية الكفاءة في استهلاك الوقود، ما يعزز من قدرتها على دعم التحول المستدام في قطاع الطيران، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُسهم الخطوة في ترسيخ دور الشركة في دفع عجلة نمو قطاع الطيران داخل المملكة، حيث من المقرر أن يتم تسلّم الطائرات ضمن هذه الصفقة بشكل متتابع حتى عام 2032.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "آفي ليس" فهد السيف أن هذه الصفقة الإستراتيجية تعكس طموحات شركة "آفي ليس" طويلة الأمد، لتصبح ضمن أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها كشركة وطنية، بما يتماشى مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، وتدعم الخطوة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.
مواضيع ذات صلة
شركة "أي.إيه.جي" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"
lebanon 24
14/05/2025 09:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير أميركية: طائرة "بوينغ" كانت مخصصة لشركة طيران صينية تعود إلى سياتل بسبب منع السلطات الصينية الشراء من "بوينغ"
lebanon 24
14/05/2025 09:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 10 مليارات دولار.. "آي إيه جي" تقترب من صفقة لشراء طائرات
lebanon 24
14/05/2025 09:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق": طائرات مقاتلة سعودية رافقت طائرة ترمب لنصف ساعة قبل هبوطها
lebanon 24
14/05/2025 09:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:45 | 2025-05-14
02:28 | 2025-05-14
02:01 | 2025-05-14
23:00 | 2025-05-13
16:58 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24