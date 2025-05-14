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إقتصاد
"آفي ليس" السعودية تُبرم صفقة لشراء 30 طائرة من "بوينغ"
Lebanon 24
14-05-2025
|
01:45
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أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية "آفي ليس - AviLease"-إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- ومقرها
الرئيسي
في
المملكة
، توقيع صفقة مع
شركة بوينغ
، تتضمن طلب شراء 30 طائرة من طراز
بوينغ
(737-8).
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وتكتسب هذه الصفقة أهمية، كونها تمثل أول طلب شراء مباشر من قِبل "آفي ليس" من مصنعي الطائرات، ما يُعدّ خطوة إستراتيجية بارزة في مسيرة الشركة.
وستُمكّن الصفقة "آفي ليس" من تزويد قاعدة عملائها من شركات الطيران العالمية بطائرات متطورة وحلول عالية الكفاءة في استهلاك الوقود، ما يعزز من قدرتها على دعم التحول المستدام في قطاع الطيران، نقلاً عن
وكالة الأنباء السعودية
"واس".
وتُسهم الخطوة في ترسيخ دور الشركة في دفع عجلة نمو قطاع الطيران داخل المملكة، حيث من المقرر أن يتم تسلّم الطائرات ضمن هذه الصفقة بشكل متتابع حتى عام 2032.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "آفي ليس" فهد
السيف
أن هذه الصفقة الإستراتيجية تعكس طموحات شركة "آفي ليس" طويلة الأمد، لتصبح ضمن أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها كشركة وطنية، بما يتماشى مع مستهدفات
صندوق الاستثمارات العامة
في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، وتدعم الخطوة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.
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