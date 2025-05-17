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إقتصاد
"موديز" تخفض تصنيف أميركا الائتماني.. والبيت الأبيض يندد
Lebanon 24
17-05-2025
|
00:00
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خفضت
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
، الجمعة، تصنيف
الولايات المتحدة
درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".
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وذكرت موديز: "لم تتمكن
الإدارات الأميركية
المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".
يأتي هذا التخفيض في أعقاب تخفيض
وكالة فيتش
المنافسة تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في آب 2023 درجة واحدة، وذلك استنادا إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.
من جهته
، رفض
البيت الأبيض
بشدة تصنيف موديز للولايات المتحدة.
وفي منشور على
مواقع التواصل الاجتماعي
، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ على وجه الخصوص
الخبير الاقتصادي
في موديز
مارك زاندي
ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأضاف: "لا أحد يأخذ تحليله على محمل الجد، لقد ثبت خطأه مرارا وتكرارا".
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