"موديز" تخفض تصنيف أميركا الائتماني.. والبيت الأبيض يندد

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وذكرت موديز: "لم تتمكن المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". خفضت ، الجمعة، تصنيف درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".وذكرت موديز: "لم تتمكن المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".

يأتي هذا التخفيض في أعقاب تخفيض المنافسة تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في آب 2023 درجة واحدة، وذلك استنادا إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.

، رفض بشدة تصنيف موديز للولايات المتحدة.



وفي منشور على ، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ على وجه الخصوص في موديز ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأميركي .



وأضاف: "لا أحد يأخذ تحليله على محمل الجد، لقد ثبت خطأه مرارا وتكرارا".