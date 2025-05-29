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إقتصاد

بقيمة 7 مليارات دولار... سوريا توقع اتفاقًا في مجال الطاقة!

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:30
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أعلنت الحكومة السورية، الخميس، عن توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع تحالف من أربع شركات دولية، بقيمة إجمالية تصل إلى سبعة مليارات دولار، حسب ما كشف وزير الطاقة محمد البشير في حفل حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي توماس باراك.

وقال البشير في كلمته قبيل توقيع الاتفاق، بحضور ممثلين عن شركتين قطريتين وأميركيتين وتركيتين، إن الاتفاق ومذكرة التفاهم هي الأولى من نوعها وحجمها وقيمتها في سوريا، مشيرًا إلى أن الاستثمار يستهدف قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط.

من جهتها، أعلنت شركة أورباكون القابضة القطرية، في بيان الخميس، أن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف دولي بقيادتها لتطوير مشاريع كبيرة لتوليد الكهرباء، باستثمارات تقارب سبعة مليارات دولار.

وتشمل المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميغاواط، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في جنوب سوريا

ويُتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة لمحطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية.
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وبعد حرب استمرت قرابة 14 سنة، يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة في الشبكة والمحطات بالإضافة إلى البنية التحتية المتهالكة والنقص المستمر في الوقود، إذ لا يزيد الإنتاج يوميا على 1.6 غيغاوات مقابل 9.5 غيغاوات قبل 2011. (سكاي نبوز) 
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