28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لقاح "موديرنا" المطوّر ضد كوفيد يحصل على موافقة رسمية في أميركا
Lebanon 24
31-05-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة موديرنا اليوم السبت أن
إدارة الغذاء
والدواء الأميركية وافقت على لقاحها من الجيل التالي للوقاية من كوفيد-19 لجميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، في أول موافقة منذ تشديد الإدارة للمتطلبات.
Advertisement
أضافت الشركة في بيان أن اللقاح قد تمت الموافقة عليه أيضا للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عاما والذين يعانون من مشكلة واحدة أو أكثر من الحالات الصحية الكامنة أو عوامل الخطر، وفقًا لـ "
رويترز
".
وفي وقت سابق، ألغت
إدارة الرئيس دونالد ترامب
عقدا بقيمة 590 مليون دولار مع شركة موديرنا لتطوير لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور، وفق ما أعلنت الشركة الأميركية للتكنولوجيا الحيوية.
وهذه أحدث الخطوات ضد اللقاحات من جانب
وزير الصحة
روبرت
إف كينيدي
جونيور
الذي أمضى عقودا في الترويج لمعلومات مضللة حول التلقيح.
والعقد الذي أعلن عنه في 17 كانون الثاني، قبل ثلاثة أيام من تولي
ترامب
منصبه، يتعلق بلقاح يستخدم تقنية الرنا المرسال (mRNA) يستهدف سلالة إنفلونزا إتش5إن1 (H5N1) المنتشرة بين الطيور والماشية.
مواضيع ذات صلة
للوقاية من كورونا.. الموافقة على لقاح الجيل التالي لـ"موديرنا"
Lebanon 24
للوقاية من كورونا.. الموافقة على لقاح الجيل التالي لـ"موديرنا"
31/05/2025 14:11:58
31/05/2025 14:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر رسمي إيراني للجزيرة: أميركا وافقت بوضوح على التفاوض غير المباشر وما تقوله الآن مثير للتعجب
Lebanon 24
مصدر رسمي إيراني للجزيرة: أميركا وافقت بوضوح على التفاوض غير المباشر وما تقوله الآن مثير للتعجب
31/05/2025 14:11:58
31/05/2025 14:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات الجديد: شركة "ستارلينك" باشرت اجراءات التسجيل الرسمية بلبنان تمهيدا لاطلاق خدماتها بعد موافقة مجلس الوزراء
Lebanon 24
معلومات الجديد: شركة "ستارلينك" باشرت اجراءات التسجيل الرسمية بلبنان تمهيدا لاطلاق خدماتها بعد موافقة مجلس الوزراء
31/05/2025 14:11:58
31/05/2025 14:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر من واشنطن: موافقة مبدئية حصلنا عليها لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار
Lebanon 24
جابر من واشنطن: موافقة مبدئية حصلنا عليها لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار
31/05/2025 14:11:58
31/05/2025 14:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية
Lebanon 24
غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية
06:26 | 2025-05-31
31/05/2025 06:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
Lebanon 24
تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
06:03 | 2025-05-31
31/05/2025 06:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع
Lebanon 24
نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع
05:21 | 2025-05-31
31/05/2025 05:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
Lebanon 24
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
05:00 | 2025-05-31
31/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"S&P" تبقي تصنيف فرنسا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية
Lebanon 24
"S&P" تبقي تصنيف فرنسا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية
03:41 | 2025-05-31
31/05/2025 03:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
Lebanon 24
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
10:15 | 2025-05-30
30/05/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
07:14 | 2025-05-30
30/05/2025 07:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورتي لبنان".. ممثلة شهيرة بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ (صور)
Lebanon 24
"نورتي لبنان".. ممثلة شهيرة بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ (صور)
11:35 | 2025-05-30
30/05/2025 11:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
Lebanon 24
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
16:38 | 2025-05-30
30/05/2025 04:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
23:15 | 2025-05-30
30/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:26 | 2025-05-31
غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية
06:03 | 2025-05-31
تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
05:21 | 2025-05-31
نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع
05:00 | 2025-05-31
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
03:41 | 2025-05-31
"S&P" تبقي تصنيف فرنسا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية
03:15 | 2025-05-31
أصبحت أكثر تداولا.. الشيكات المصرفية "عادت"
فيديو
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
31/05/2025 14:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
31/05/2025 14:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
31/05/2025 14:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24